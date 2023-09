Nach seinem Hilfe-Aufruf hätten sich in den vergangenen Tagen schon viele Menschen gemeldet, die eine Wohnung zur Verfügung stellen wollen - auch bei MDR THÜRINGEN. Grünwald erhielt bereits mehrere Wohnungsangebote in und um Weimar, welche auch kurzfristig für ihn zur Verfügung stehen. Auch Sachspenden und Tragehilfen boten ihm die Thüringerinnen und Thüringer an. Er sei davon überwältigt und zähle die vergangenen Tage zu den glücklichsten seines Lebens, so Grünwald.