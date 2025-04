Ein neuer Höhepunkt soll das Festival "Äquinoktien" bilden, das jeweils zu den Tag-und-Nacht-Gleichen im Frühling und Herbst stattfindet und an einem langen Wochenende mehrere Premieren und Produktionen zeigt. Die "Äquinoktien" präsentieren dem Theater zufolge europäisches Theater, internationale Handschriften und eine junge Regie-Generation, die Klassiker in ungewöhnlichen und neuen Perspektiven auf die Bühne bringt.

Das neue Leitungsteam hat außerdem die Reihe "Kontrastspiel" angekündigt, bei der mehrere Werke aus Schauspiel, Oper oder Konzert in einer einzigen Aufführung gegeneinandergestellt werden. Den Auftakt setzen Chefregisseur Valentin Schwarz und Musikdirektor Daniel Carter mit "Faust et Hélène & Faust – Mein Brustkorb – Mein Helm", das Lili Boulangers Kantate mit dem Drama von Werner Schwab konfrontiert. Das Projekt ist zugleich das erste in der Reihe "Faust & Co.", die sich dem mythischen Stoff in seinen unzähligen Variationen widmet.