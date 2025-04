Der Nachlass von Friedrich Nietzsche (1844-1900) wird Weltdokumentenerbe. Das hat die internationale Unesco-Kommission bei einer Sitzung in Paris am Donnerstagabend entschieden. Die Klassik Stiftung Weimar, die Universitätsbibliothek und das Staatsarchiv Basel sowie die schweizerische Stiftung Nietzsche-Haus in Sils Maria bewahren das Erbe des Philosophen und hatten sich gemeinsam um die Neuaufnahme beworben.

Bildrechte: IMAGO / Leemage

Nietzsches Nachlass in Weimar umfasst Briefe und Bücher

Im Besitz der Klassik Stiftung Weimar befinden sich Nietzsches Manuskripte, sein Briefwechsel und seine 1.400-bändige Privatbibliothek. Laut Angaben der Stiftung geht der Bestand auf die Sammlungen von Elisabeth Förster-Nietzsche zurück, die ab 1894 den Nachlass ihres Bruders verwaltete. Dieser werde heute zum größten Teil nicht ausgestellt, sei bei wissenschaftlichem Interesse aber zugänglich.

Bildrechte: Klassik Stiftung Weimar

Für die Klassik Stiftung sei die Aufnahme des Nietzsche-Nachlasses ins Unesco-Register "Memory of the World" eine "große Ehre", wie der Leiter des Nietzsche-Kollegs, Helmut Heit, MDR KULTUR sagte. Es sei für ihn eine große Freude, "dass Nietzsche, diesem subversiven, diesem oft auch verkannten, immer wieder in widersprüchliche Rezeptionen geratenen Denker, diese Anerkennung zuteil wird."

Bestand in Weimar soll restauriert werden

Die Würdigung sei "großer Rückenwind" und eine große Anerkennung für die Arbeit im Goethe- und Schiller-Archiv und in der Anna Amalia Bibliothek, betonte Helmut Heit. Verbunden mit dieser Anerkennung sei aber auch die Verpflichtung, den Bestand in Weimar sicherzustellen und die Unterlagen dauerhaft zu erhalten. "Sowohl die Papiere, als insbesondere auch die Bibliothek Nietzsches sind in einem sehr prekären Zustand. Sie sind einzigartige Dokumente, sie lassen sich nicht ersetzen", sagte Heit. Viele Bücher Nietzsches müssten dringend noch einmal restauriert werden. An der Herzogin Anna Amalia Bibliothek würden derzeit auch entsprechende Projekte vorbereitet werden.

Bildrechte: Klassik Stiftung Weimar

Weitere Werke aus Deutschland als Welterbe aufgenommen

Neben dem Nietzsche-Nachlass wurden aus Deutschland auch die Münchner Handschrift des mittelalterlichen Babylonischen Talmuds sowie die im Deutschen Röntgen-Museum in Remscheid aufbewahrten Röntgenbilder von Wilhelm Conrad Röntgen als Weltdokumentenerbe aufgenommen. Insgesamt wurden 73 Anträge zur Neuaufnahme bei der Unesco-Kommission eingereicht.

Goethe und Luther gehören bereits zum Weltdokumentenerbe