Unser Angebot richtet sich aber auch an die Wohnungslosen, keine Frage. Weil das mit der Wohnungslosigkeit ist ja auch eigentlich ein prekärer Zustand. Auch diese Menschen müssen zusehen, dass sie irgendwo einen Platz finden, dass ihnen jemand wohlgesonnen ist. Für Frauen ist es oftmals auch mit gewissen Gegenleistungen verbunden. Von daher steht das Haus Hoffnung natürlich auch den Wohnungslosen zur Verfügung, aber das nimmt man halt nicht gerne an, weil es natürlich so eine gewisse Hemmschwelle ist zu sagen: Ich bin obdachlos .

Das "Haus Hoffnung" in Weimar Hier beschreibt Ina Göthe das "Haus Hoffnung": Das "Haus Hoffnung" ist eine Obdachloseneinrichtung der Stadt Weimar und wird von ihr betrieben. Wir als Caritas-Mitarbeiter sind hier eingesetzt, die soziale Betreuung abzudecken. Quasi um mit den Klienten zusammenzuarbeiten, sodass deren Obdachlosigkeit wieder behoben werden kann und eigener Wohnraum wieder möglich wird. Das Haus Hoffnung existiert bereits seit über 20 Jahren, also 20 Jahre lang ist die Caritas hier schon drin. An sich existiert es aber schon länger. Ungefähr haben wir eine Kapazität von 53 Bewohnern. Die bekommen ein festes Zimmer für sich alleine zur Nutzung, wohnen in einer WG. Wir haben jetzt momentan 42 Bewohner. Die maximale Belegung werden wir nie erreichen können, weil wir aufgrund von gewissen Umständen manche Wohnungen auch nur mit einer Person belegen. Zu uns gehört auch die Notschlafstelle, die ist aber wirklich getrennt in der Nordstraße, quasi eine Querstraße weiter von hier.

Wir unterstützen dann bei allem, was eigentlich so aufkommt. Dass erstmal überhaupt Sozialleistungen beantragt werden, damit wieder Gelder fließen, damit wieder eine Krankenversicherung existiert. Dann gucken wir, dass das Wohnverhältnis stimmt, also dass man das Zimmer in Ordnung hält, dass man mit den Mitbewohnern klarkommt, dass so ein gewisses soziales Gefüge auch wieder funktioniert. Und wenn wir dann der Meinung sind oder der Klient auch der Meinung ist "Ich will es jetzt wieder versuchen und ich bin in der Lage mir eine Wohnung auch zu halten", dann gehen wir los und suchen mit ihnen eine Wohnung.