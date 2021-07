Konkret geht es um den Ochsentunnel westlich der Straßen-Unterführung Ettersburger Straße, der für Fußgänger und Radfahrer hergerichtet werden könnte. In einer CDU-Anfrage heißt es, die Stadtverwaltung solle den Zustand des Durchlasses erkunden, durch den der Ochsenbach fließt.

Nördlich der Bahntrasse endet der Durchlass auf dem Gelände des stillgelegten Güterbahnhofs in Weimar. Dieses Gelände will die Stadt zu einem Wohnstandort entwickeln. Dafür sind auch neue Fuß- und Radwegverbindungen in die Innenstadt vorgesehen.