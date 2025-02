Unter den Weimarern gibt es viele Kritiker des Projekts. Sie verweisen darauf, dass die Ostumfahrung zwar der Bund zahle, auf die Stadt Weimar aber hohe Kosten zukommen würden. So müsste die Stadt die Zubringerstraßen wie die Dürrenbacher Hütte und die Eduard-Rosenthal-Straße unterhalten und ausbauen. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Zusätzlich fürchten die Gegner Kosten durch die heutige B7 durch die Innenstadt an, die nach dem Bau der Ortsumgehung umgewidmet würde und dann von der Stadt zu unterhalten wäre. Mit etwa einer Million Euro an Kosten pro Jahr müsse die Stadt für diese Straßen rechnen, so die Kritiker. Das Problem dabei: 90 Prozent des Haushalts der Stadt seien feste Ausgaben. Zusätzliche Kosten für den Straßenunterhalt müssten aus den restlichen zehn Prozent kommen. Die Kritiker befürchten Kürzungen bei Kultur- und Sozialausgaben sowie keinen Freiraum für nötige Investitionen.

Auch am Nutzen der "Variante 1" zweifeln die Gegner. Sie verweisen darauf, dass die Post auf die neue Umgehungsstraße für ihr neues Verteilzentrum im Weimarer Norden nicht angwiesen ist. Ein Sprecher der Post sagte dazu, dass das Unternehmen mit dem vorhandenen Straßennetz sehr gut auskomme. Bildrechte: MDR/ Laurin Henschel

Weitere Kritik richtet sich gegen die Berechnungen des Bundes, diese seien veraltet. Während der Bundesverkehrsplan mit einem Anstieg der Verkehrszahlen rechnet, sinke die Zahl der Fahrzeuge auf der B7 tatsächlich, argumentieren die Gegner. Sie verweisen auf Zahlen der Stadt Weimar, aus denen hervorgeht, dass der Verkehr auf der innerorts verlaufenden B7 rückläufig ist. So wurden im Jahr 2000 noch 23.000 Fahrzeuge pro Tag auf der Friedensbrücke gezählt, während es 2023 17.300 pro Tag waren. Dies entspricht einem Rückgang von 25 Prozent.

Die Gegner verweisen auch darauf, dass aktuell nur vier Prozent der Fahrzeuge auf der B7 Durchgangsverkehr seien, also Verkehr der nur durch Weimar durch bzw. an der Stadt vorbei fährt. Das würde bedeuten, die anderen 96 Prozent der Fahrzeuge würden auch mit der Umgehungsstraße weiter durch die Innenstadt fahren. Hierbei handelt es sich um den sogenannten Quell- und Zielverkehr, sprich die Fahrzeuge, die in Weimar los fahren oder in die Stadt wollen. Röckert äußerte bei MDR THÜRINGEN Zweifel an diesen Zahlen. Er meint, die aktuellsten Zahlen würden unter Verschluss gehalten, da sie für die Umgehungsstraße sprächen. Auch herrsche aufgrund der Corona-Pandemie und verschiedener Baustellen ein "Chaos" bei den Verkehrszahlen.

Die Kritiker verweisen auch auf den Lärm, der durch die Umgehungsstraße für eine Reihe von Haushalten entstehe. Der Ortsteil Tiefurt liege nahe der geplanten Trasse, Teile des Ortes liegen im Ilmtal. Diese "trichterförmige Ortslage" würde eine besondere Lärmbelastung für die Einwohner des Ortes bedeuten.

In Tiefurt verweisen Anwohner auf den abrutschgefährdeten Ilm-Hang. Dies zeige sich an den Rissen in der Oberfläche der Straße "Am Ilmhang". Deswegen sei die Straße nur für eine Belastung von 7,5 Tonnen zugelassen. Die Anwohner vermuten, dass diese bauliche Herausforderung die Baukosten noch weiter in die Höhe treiben würde. Bildrechte: MDR/ Laurin Henschel