In Thüringen nahmen an dem Ostermarsch in Weimar rund 100 Menschen teil. Außerdem gab es Ostermärsche in Suhl und Gera. Beherrschende Themen waren die geplante Aufrüstung in Deutschland, der Krieg in der Ukraine sowie der Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gaza-Streifen.

Auftakt der Ostermärsche am Gründonnerstag

Bereits am Gründonnerstag hatten unter anderem in Erfurt rund 400 Menschen unter dem Motto "Friedenslogik statt Kriegslogik" demonstriert. Der Bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, sagte, wer Frieden wolle, müsse den Frieden vorbereiten. Bildrechte: picture alliance/dpa | Bodo Schackow

Kramer, der auch Friedensbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist, betonte, er sehe, dass sich viele Menschen in Deutschland mit Blick auf die Bilder aus der Ukraine vor einem aggressiven Russland fürchteten.

Er höre aus Geheimdienstkreisen, dass Russland 2029 in der Lage sein werde, Europa anzugreifen. Doch liege in einer ungeregelten Aufrüstung und einer Bedrohung Russlands keine Lösung. Wenn überhaupt, müsse Europa in Verteidigungsfähigkeit investieren. Vor jedem einzelnen Schuss müssten tausend diplomatische Initiativen stehen. Bildrechte: picture alliance/dpa | Thomas Banneyer

Bewegung mit langer Tradition