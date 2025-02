Die Wähler in Weimar haben gegen das Straßenbauprojekt Ost-Umfahrung gestimmt. Wie die Stadt am Montag mitteilte, votierten bei einem Bürgerentscheid am Sonntag 55,6 Prozent gegen die umstrittene Trasse. 42,9 Prozent stimmten dafür, 1,5 Prozent der abgegebenen Stimmen waren ungültig. Im Gegensatz zur Bundestagswahl waren alle Einwohner der Stadt ab 16 Jahre wahlberechtigt. An der Abstimmung hatten sich fast 37.000 Menschen beteiligt. Die Wahlbeteiligung lag bei 72 Prozent.