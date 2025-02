So seien inzwischen immer mehr Schäden an den Gehölzen zu beobachten: Bäume stürben ab, zeigten eine geringere Wuchsleistung oder eine verringerte Lebenserwartung. Auch bei Sträuchern ist Herbarth zufolge ein Rückgang zu verzeichnen. Und die Böden zeigten unter anderem Risse. Als Folge sei im Schlosspark Tiefurt bereits ein Hang abgerutscht.

Wie vergangene Woche bekannt wurde, schätzt die Klassik Stiftung Weimar den Sanierungsbedarf in ihren historischen Parkanlagen auf 50 Millionen Euro in den nächsten 20 bis 40 Jahren. Unter anderem müssten Wege gesichert und nachhaltige Bewässerung gewährleistet werden, um die Gärten und Parks zu erhalten.

Den Garten als Kunstwerk in seiner originalen Form langfristig zu bewahren, wird laut Herbarth aber kaum möglich sein. Das zeige sich erst nach und nach, da die Bäume auf Schäden wie Trockenheit erst Jahre später reagierten: "Der Baum stirbt sozusagen auf Raten ab."

Auf Grund des Baumsterbens rechnet der Abtreilungsleiter künftig mit "freien Bereichen" in den Parkanlagen. So auch im Park an der Ilm. Wo einst Herzog Karl August und Johann Wolfgang Goethe ihre gartenkünstlerischen Ideen verwirklichten, werde das Baumssterben "das Bild des Parks massiv verändern."