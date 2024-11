Nach Einschätzung des neuen Bundesvorsitzenden der Linken, Jan van Aken, ist die Linke trotz schwacher Landtagswahlergebnisse in Ostdeutschland auf dem Weg aus der Krise. "Es ist so viel Leben in dieser Partei", sagte van Akten auf dem Landesparteitag in Weimar. Mehr als 13.000 neue Mitglieder seien in den vergangenen zwölf Monaten bundesweit aufgenommen worden. Allein seit dem Ampel-Aus seien fast 4.000 Menschen in die Partei eingetreten.