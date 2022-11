Auf dem Gelände der Bauhaus-Universität in Weimar ist am Freitagabend eine Party eskaliert. Knapp 200 junge Menschen hatten lautstark gefeiert, Anwohner alarmierten nach 22 Uhr die Polizei. Die Beamten rückten mehrfach an, da sich die Jugendlichen nicht einschränken wollten.

Die alkoholisierten Jugendlichen feierten lautstark auf dem Uni-Campus. Bildrechte: Johannes Krey