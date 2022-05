Felix M. ist Altenpfleger in einem Pflegeheim in Weimar. Doch das ist er nicht mehr lange. "Witzigerweise ist der nächste Punkt auf meiner To-Do-Liste heute, meine Kündigung zu schreiben", sagt er bei unserem Treffen am "Tag der Pflege". Der Grund: Die Situation in der stationären Altenpflege habe sich seit dem letzten Gespräch nicht zum Positiven verändert. Im Gegenteil: "Bei uns hat sich in der letzten Zeit alles nochmal verschärft."