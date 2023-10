6:00 Uhr | Dienstbeginn auf der Unfallchirurgie

Das Sophien- und Hufelandklinikum in Weimar vor Sonnenaufgang. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Es ist noch dunkel, als die Schicht beginnt. Ich treffe mich mit Schwester Caroline am Fahrstuhl. Um diese Uhrzeit sparen wir uns das Treppenlaufen. Gleich löst Caro die Nachtschicht ab.

6:07 Uhr | Übergabe

Die Kollegen aus der Nachtschicht berichten von den Ereignissen. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Schwester Caroline lässt sich von den Kollegen der Nachtschicht berichten, wie die letzten Stunden verlaufen sind. Jeder Patient, jede Patientin wird besprochen. Wie geht es ihnen, welche Medikamente sind nötig und was stehen für Behandlungen an. Außerdem gab es in der Nacht einen Neuzugang. Auch über den wird gesprochen. Die Pflegeschüler sitzen mit am Tisch und werden voll mit einbezogen.

6:30 Uhr | Wecken

Das Team weckt die Patienten, um sie später zu waschen und für den Tag fertig zu machen. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Um halb sieben beginnt die Weck-Prozedur. Vorsichtig gehen die Pfleger und Pflegerinnen in die Zimmer der Patienten. Nach dem "Guten Morgen" beginnen Schüler und Pfleger mit dem Waschen und Fertigmachen der Patienten. Das Ganze dauert etwa eine Stunde.

7:40 Uhr | Frühstück

Das Frühstück wird ausgegeben. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Pflegeschülerin Ostara belegt die Brötchen für einige Patienten. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Es gibt Kaffee! Für die, die können, am Tisch - alle anderen bekommen ihr Frühstück am Bettschrank serviert. Patienten, die nicht so gut drauf oder körperlich in der Lage sind, bekommen ihr Brot von Pflegeschülerin Ostara geschmiert. Was für ein Service! Außerdem kommt der erste Neupatient an. Er muss registriert werden und bekommt sein Zimmer gezeigt. Noch heute wird er operiert.

7:45 Uhr | Medikamente

Caroline Plickert stellt als Schichtleiterin die Medikamente zusammen. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Schwester Caroline als Schichtleiterin stellt die Medikamente zusammen. Alles wird akribisch dokumentiert. Einige Tabletten haben es in sich. Die besonders starken Tabletten sind im Safe deponiert - nur Caro hat den Schlüssel. Die Medizin wird zusammen mit dem Essen ausgereicht.

8:20 Uhr | Visite

Das Team geht von Zimmer zu Zimmer und hört sich die Probleme der Patienten an. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Die Pfleger und Pflegerinnen kümmern schauen während der Visite nach den Patienten. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Parallel zum Frühstück startet die Visite. Gemeinsam mit der Ärztin gehen Schwester Caroline, eine Assistentin und Pflegeschüler Tom von Zimmer zu Zimmer. Das ist die Gelegenheit für Patienten, auch mal ein Leid zu klagen. Hier wird über Verbandswechsel, Schmerzmittel oder neue Medikamente beraten und entschieden. Auch ob es nach Hause gehen kann, wird bei der Visite festgelegt.

9:30 Uhr |

Das Team isst gemeinsam Frühstück. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Die Visite ist durch und die Patienten sind versorgt. Das Team hat das erste Mal Zeit, etwas durchzuschnaufen. Das gemeinsame Frühstück mit frischen Brötchen und Ei dauert aber keine viertel Stunde, dann beginnt das Telefon zu klingeln. Eine Patientin muss von einer anderen Station abgeholt werden. Schwester Caroline macht sich auf den Weg.

9:40 Uhr |

Caroline Plickert holt eine Patientin von der Behandlung ab. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Eine Patientin wird von einer Behandlung abgeholt. Die Wege sind manchmal lang. Caroline nimmt Pflegeschüler Tom zur Unterstützung mit.

10:00 Uhr | Bürokram

Caroline Plickert erledigt als Schichtleiterin auch anfallende Büroarbeiten. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Jetzt steht für die Schichtleiterin Büroarbeit an. Alles, was bei der Visite besprochen wurde, muss nun dokumentiert und in Auftrag gegeben werden. Da sind Blutabnahmen einzuplanen, der soziale Dienst muss bestellt werden und neue Medikamente eingeteilt.

10:45 Uhr | Alltagsgeschäft

Das Licht vor den Patientenzimmern zeigt, welche Patienten Hilfe der Pfleger und Pflegerinnen benötigen. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Immer wieder leuchten die Lampen über den Zimmern auf und Patienten rufen um Hilfe. Die Schwestern und Schüler versorgen sie mit neuen Medikamenten, Schmerztabletten oder einfach nur einer Tasse Kaffee. Manchmal wollen die Patienten ein paar Worte wechseln. Einige von ihnen treffen sich auf der Terrasse zum gemeinsamen Plausch. Außerdem werden die Verbandswagen von den Schülern mit Material bestückt und Physiotherapeuten kommen, um mit den Patienten zu arbeiten.

11:15 Uhr | Vitalfunktionen

Die Pflegeschüler messen die Vitalfunktionen der Patienten. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Die Pflegeschüler sind nun an der Reihe und messen die Vitalfunktionen der Patienten. Blutdruck, Puls und alles was dazu gehört. In der Zwischenzeit werden andere Patienten für den OP fertig gemacht.

11:30 Uhr | Organisatorisches

Die Kollegen treffen gemeinsam organisatorische Absprachen. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Die neue Bettenbelegung muss besprochen werden. Gibt es noch Kapazitäten für die angekündigten Neuaufnahmen? Auch heute kommen wieder frisch operierte Patienten aus dem OP, und Platz für unvorhergesehene Einweisungen muss es auch noch geben. Jetzt wird geknobelt - wer kann mit wem auf dem Zweibettzimmer liegen? Außerdem werden frisch operierte Patienten versorgt. Sobald sie auf Station ankommen, müssen sie richtig gelagert und auch sonst umsorgt werden.

11:45 Uhr | Mittagszeit

Zum Mittag geben die Pfleger und Pflegerinnen das Essen aus. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Krankenschwestern und -schüler teilen das Mittagessen aus. Für die einen stehen Nudeln mit Schinkensoße auf dem Speiseplan, die meisten haben sich aber für Bratwurst mit Sauerkraut und Kartoffelbrei entschieden. Dazu ein Tomatensalat und Pudding als Nachtisch.

12:15 Uhr |

Caroline Plickert während einer kurzen Pause. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Caroline Plickert kümmert sich um eine Patientin. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Der Vormittag hat auch die Patienten gestresst. Therapien, Messungen und Unterhaltung - jetzt ist es Zeit für ein bisschen Ruhe. Die Pflegerinnen sorgen dafür. Sie betten die Patienten und lassen die Jalousien herunter, damit die Kranken sich ausruhen können. Für sie selbst bleibt kaum Zeit zum Durchatmen. Die Spätschicht trifft ein. Es müssen Übergaben vorbereitet und neue Medikamentendosen gepackt werden. Zwischendurch - kein Wunder - gehen die Klingeln.

13:00 Uhr |

Die Kollegen der Frühschicht übergeben an die Spätschicht. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Nun sind alle Kollegen vom Spätdienst da und die Übergabe kann losgehen. Wie am Morgen, wird über jeden Patienten gesprochen. Wie geht es ihnen? Was machen die Schmerzen? Welche Behandlungen stehen an? Auch Neuzugänge werden vorgestellt.

13:30 Uhr |

Caroline Plickert lächelt nach Dienstende in die Kamera. Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

Für Schwester Caroline geht ein Frühdienst-Tag in der Klinik zu Ende. Sie arbeitet verkürzt, denn zu Hause wartet auf sie die nächste Schicht. Dort wird sie sich nun um ihre mehrfach schwerbehinderte Tochter Tilda kümmern. Zeit für sich selbst bleibt da nicht viel.

