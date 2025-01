Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag auf einem Autobahnparkplatz an der A4 bei Weimar die Ladung von 19 Lkws gestohlen. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, schlitzten sie dafür auf dem Parkplatz Habichtsfang mehrere Planen auf.

Bildrechte: picture alliance / ZB | TINO PLUNERT