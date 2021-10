Der neue Dienstwagen der Weimarer Stadtwerke ist ein E-Porsche Taycan. In der Stadtpolitik sorgt das für Unmut. Die Hintergründe für den Neuzugang in der Flotte des Stromversorgers sind bisher nicht vollständig geklärt.

Oberbürgermeister Peter Kleine zeigte sich verärgert. Das sei nicht das richtige Zeichen, sagte Kleine. Auch für die Chefin der Grünen im Weimarer Stadtrat, Ann-Sophie Bohm, ist die Anschaffung unverständlich. Ziel der Stadtwerke sollte auch sein, E-Mobilität für alle zu unterstützen - zum Beispiel in Form von Ladesäulen oder E-Bussen. Einen E-Porsche zum Testen brauche es da nicht, so Bohm. Die Fraktionschefin zweifelt am Erkenntnisgewinn.