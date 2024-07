An einem Mittwochabend treffen sich Julia Meyer und Julia Meyer in einem Restaurant in Weimar. Beide haben einen Stapel Briefe mitgebracht, den sie nun gemeinsam durchgehen wollen. Keine neue Situation für sie, denn die Jagd nach der Post begleitet sie schon seit Monaten. Die anfängliche Belustigung über ihre geteilte Misere, sie ist nach und nach dem Frust gewichen.