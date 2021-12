Zum Abschluss des Festivals am Samstag steht auch eine "Pornnight" an. Das hat aber nichts mit Lustbefriedigung zu tun, obwohl dieser Abend ausdrücklich für Publikum ab 18 Jahren ist. "Wir haben uns verschiedene Pornofilme rausgesucht, die sehr künstlerisch und ästhetisch gemacht sind", erzählt Kim. Natürlich geht es auch hier um queere Themen. Die Filme sollen anregen, über die eigene Perspektive von Pornografie nachzudenken. Zeigen Videos im Internet die Realiät? Verändern die Filme im Netz unsere Realität? Welche Rollen werden vermittelt?

Zehn Minuten Pause im Kinosaal. Einzelne gehen raus um frische Luft zu schnappen, andere reflektieren das gerade Gesehene: "Es ist eine große Bandbreite an Realitäten, aber auch Diskriminierungserfahren im Alltag", erzählt ein Besucher im Kinosaal. Sein Sitznachbar ergänzt: "Der Nachteil an so einem Kurzfilmfestival ist, dass keine Zeit bleibt, um die Filme auf sich wirken zu lassen. Es geht direkt weiter." Und so lernen Besucherinnen und Besucher an diesem Abend, dass es nicht nur Zeit braucht, um Filme und ihre Botschaften auf sich wirken zu lassen, sondern auch Veränderungen und Umbrüche Zeit und Engagement brauchen. Gerade in Zeiten wie diesen.