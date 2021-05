Die für Samstagnachmittag in Weimar geplanten "Querdenker"-Demonstrationen bleiben verboten. Das hat das Verwaltungsgericht Weimar nach Auskunft von Stadtsprecher Andy Faupel entschieden.

Die Polizei zeigte bereits am Samstagmorgen Präsenz rund um das Amtsgericht Weimar. Bildrechte: MDR/Sebastian Großert

Die Stadt hatte am Freitag mehrere angemeldete Demonstrationen im Stadtgebiet untersagt, weil Sicherheit und Ordnung gefährdet seien. Außerdem hätten sich weitaus mehr Demonstranten angekündigt, als die Veranstalter angemeldet hätten. Die Organisatoren hatten beim Verwaltungsgericht Rechtsmittel gegen das Verbot eingelegt.

Die drei Kundgebungen waren für den Nachmittag des 1. Mai am Amtsgericht nahe des Hauptbahnhofs angemeldet worden, wo ein Familienrichter die Maskenpflicht im Schulunterricht für zwei Weimarer Schüler per Eilentscheidungen aufgehoben hatte. Rund um das Amtsgericht hatte die Polizei daher bereits am Samstagmorgen die ersten Einsatzfahrzeuge postiert. Beamte baten Anwohnerinnen und Anwohner, ihre Fahrzeuge umzuparken.