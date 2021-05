Die drei Kundgebungen waren für den Nachmittag des 1. Mai am Amtsgericht nahe des Hauptbahnhofs angemeldet worden, wo ein Familienrichter die Maskenpflicht im Schulunterricht für zwei Weimarer Schüler per Eilentscheidungen aufgehoben hatte. Daraufhin wurden mehrere Anzeigen gegen den Richter erstattet. Die Staatsanwaltschaft geht nun der Frage nach, ob der Familienrichter seine Zuständigkeit überschritten hat. Die "Querdenken"-Bewegung, aber auch die AfD in Thüringen kritisieren die Ermittlungen.