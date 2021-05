Zahlreiche Anhänger der sogenannten Querdenker-Bewegung müssen wegen ihres Verhaltens am 1. Mai in Weimar mit Bußgeld-Forderungen rechnen. Nach Angaben der Thüringer Landespolizei nahmen die Beamten bei der illegalen Demonstration am Samstag in Weimar die Personalien von rund 200 Menschen auf, die der Bewegung zugerechnet werden.