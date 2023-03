Mit großer Mehrheit hat Weimars Stadtrat am Mittwoch den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen. Mit insgesamt 290 Millionen Euro fällt er vier Millionen Euro höher aus als 2022 .

Die Situation sei in diesem Jahr wegen der vielen Landesmittel recht komfortabel, sagte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) in seiner Vorrede zum Haushalt. Tatsächlich fallen die Landeszuweisungen mit rund 70 Millionen höher aus als die Steuereinnahmen der Stadt, die bei rund 61 Millionen Euro liegen. Rund 50 Millionen Euro werden direkt investiert. Etwa 300 Vorhaben stehen auf der Ausgabenliste. Größte Investitionen sind der Bau einer neuen Schule an der Hart sowie die Sanierung des Deutschen Nationaltheaters (DNT).