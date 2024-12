Ramelow beteiligt sich mit seiner Kandidatur an der "Mission Silberlocke". Im Zuge dessen will er zusammen mit den beiden langjährigen Linken-Politikern Gregor Gysi aus Berlin und Dietmar Bartsch aus Rostock bei der Bundestagswahl im Februar ein Direktmandat gewinnen und der Linken so den Einzug ins Parlament sichern.