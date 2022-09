In Weimar wächst das Gedenkprojekt "1.000 Buchen". Am Freitag haben Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) zwei neue Erinnerungsbäume gepflanzt. Sie wollen damit ein Zeichen gegen die wiederholte Zerstörung von Gedenkbäumen setzen.

Bodo Ramelow, Claudia Roth und zwei Männer der Gartengruppe vom Lebenshilfewerk Weimar-Apolda pflanzen eine Buche bei der 73. Pflanzaktion des Gedenkprojekts "1.000 Buchen". Bildrechte: dpa

Bäume erinnern an NS-Opfer

Erst im Juli hatten Unbekannte bei drei Anschlägen insgesamt 13 Gedenkbäume beschädigt. Sie waren unter anderem getöteten Kindern von Buchenwald sowie sechs namentlich genannten Häftlingen gewidmet. Die Angriffe lösten eine Welle der Empörung, aber auch der Solidarität und Hilfsbereitschaft aus.

Das inklusive Gedenkprojekt, bei dem in den nächsten Jahren insgesamt 1.000 Bäume gepflanzt werden sollen, wurde im Kulturstadtjahr 1999 vom Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda ins Leben gerufen. Es soll unter anderem an die Todesmärsche der KZ-Häftlinge Buchenwalds erinnern. Nach Angaben der Initiatoren wurden seit Beginn des Projekts in 72 Pflanzaktionen insgesamt 168 Bäume gepflanzt. Mit der 73. Baumpflanzung von Ramelow und Roth ist das Projekt nun um zwei Buchen reicher.

Politiker rufen zu Wachsamkeit auf

"168 Bäume sind gepflanzt und es werden mehr und mehr werden, bis die 1000 Bäume erreicht sind", sagte Roth. Diejenigen, die Bäume zerstörten, blieben im Zweifel nicht in der Dunkelheit, so Ramelow. "Deswegen wird es auch nicht ausreichen, wenn wir zusagen, wir werden auf jeden geschändeten Baum zwei neue pflanzen. Sondern wir müssen laut darüber reden, was das in unserer Gesellschaft ausmacht, wenn man wegguckt", sagte Ramelow. Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) sagte, er hoffe, dass die Zivilgesellschaft aufmerksam bleibe und zum Hörer greife und melde, wenn es zu solchen oder ähnlichen Taten komme.

Zehntausende im KZ getötet