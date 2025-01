Nach dem tödlichen Zusammenstoß einer Regionalbahn mit einem Mann bei Weimar ist die Identität des Opfers geklärt. Laut Bundespolizei handelt es sich um einen 44-jährigen in Weimar lebenden Deutschen. Er war am Sonntagnachmittag auf der Bahnstrecke in Richtung Erfurt über die Gleise gelaufen und von dem Zug erfasst worden. Laut Polizei hatte der Fahrzeugführer den Mann aufgrund des dichten Nebels erst spät sehen können.