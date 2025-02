Bildrechte: Lan Mi Le

Deutscher Filmpreis Jubel über Goldene Lola in Weimar

20. Februar 2025, 15:37 Uhr

Bevor es verfilmt wurde, gewinnt Regisseur Duc Ngo Ngoc mit seinem Drehbuch "Ha-Neu - Berlin" die Goldene Lola. Der Regisseur studierte an der Bauhaus-Universität in Weimar und arbeitet zusammen mit der Weimarer Produktionsfirma Ostlicht. Sein Werk soll in den kommenden Jahren verfilmt werden.