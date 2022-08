Jana Rogge ist 44 Jahre alt, Grafikdesignerin und Unternehmerin, leitet eine Kommunikations- und Designagentur sowie zwei Verlage. Dort hat sie unter anderem Biografien zu den in vielen Städten verlegten "Stolpersteinen" publiziert, Politiker-Porträts und ein Buch von Eva Schloss über die Erinnerung an ihre Stiefschwester Anne Frank. Und Jana Rogge ist inzwischen Thüringens bekannteste "Remote Viewerin".

Nicht-konventionelle Mittel bedeutet, man erlangt die Informationen z.B. durch Hellsehen oder Telepathie, also auf paranormalem Wege. Für viele gehört das "Remote Viewing" deshalb auch eindeutig in den Bereich der Legenden.

Eine solche Session dauert etwa eine Stunde, an einer Fragestellung arbeiten immer mehrere "Remote Viewer". Ihre Ergebnisse, manchmal Notizen, manchmal Skizzen, füllen am Ende mehr als 20 Seiten pro Person und eine nicht beteiligte Person wertet diese Papiere am Ende aus. So sollen Interpretationen ausgeschlossen werden.