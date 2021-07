Stefanie Masnick arbeitet allein in der Werkstatt, nur unterstützt von jungen Männern und Frauen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Gedenkstätte absolvieren. Auf Anmeldung können Schulklassen einen mehrtätigen Workshop in der Gedenkstätte buchen. Zu dem gehört wahlweise die Arbeit in der Restaurierungswerkstatt. Dann kommt Leben in die sonst so stillen Räume. Die Schülerinnen und Schüler dürfen je ein Fundstück konservieren. Sie recherchieren und diskutieren dazu.