Gemäß Thüringer Katastrophenschutzverordnung werden für die Wasserrettung zwei Wasserrettungszüge aufgestellt, deren Teileinheiten sich über den gesamten Freistaat dezentral verteilen.



Im Jahr 2021 wurden insgesamt neun Rettungsboote inkl. Trailer mit ca. 90.000 Euro pro Boot & Trailer vom Freistaat Thüringen beschafft.



Im ehrenamtlichen Bereich sind ca. 2.500 bis 3.000 Helfer des Katastrophenschutzes in Thüringen tätig. Diese setzen sich aus den Angehörigen der Feuerwehren und der privaten Hilfsorganisationen und anderer privater Organisationen zusammen.



Der Freistaat Thüringen hat für einheitliche Standards im Katastrophenschutz erstmals im Jahr 2010 eine Thüringer Katastrophenschutzverordnung (ThürKatSVO) erlassen. Diese Verordnung wurde im Jahr 2020 erstmals umfassend geändert. Mit der ThürKatSVO werden die Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Thüringen einheitlich beschrieben.



Jährlich werden vom Land Thüringen ca. acht bis neun Millionen Euro für Investitionen in den Katastrophenschutz bereitgestellt. Dies umfasst neben den Fahrzeugbeschaffungen auch Beschaffung von Materialien für die Katastrophenschutzlager sowie deren Bewirtschaftung. Für die Kosten der Aus- und Fortbildung im Katastrophenschutz werden zudem Mittel durch die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule bereitgestellt.



Der Katastrophenschutz ist eine Aufgabe der Länder. Die jeweiligen Ausrichtungen in der Organisation, Ausstattung und Planung im Katastrophenschutz sind von verschiedenen Voraussetzungen abhängig, die je nach Land unterschiedlich ausfallen können. Beispielsweise sind die jeweiligen Hauptgefahren in den Bundesländern sowie die kommunalen Strukturen der Gefahrenabwehr maßgeblich für die Ausrichtung des Katastrophenschutzes (Stichwort "Hochwasserschutz aufgrund von großen Flussläufen", "Küstenstaat" etc.).