Ein wegen Entscheidungen zur Maskenpflicht umstrittener Richter am Amtsgericht Weimar darf vorerst nicht weiter in dieser Funktion arbeiten. Das bestätigte das Richterdienstgericht am Landgericht Meiningen. Der betroffenen Richter kann nun Beschwerde beim Dienstgerichtshof für Richter am Thüringer Oberlandesgericht einlegen.