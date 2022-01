Zwei Service-Roboter entlasten die Mitarbeiter der Gaststätte "Felsenkeller" in Weimar. Seit wenigen Tagen sind die beiden Maschinen voll im Einsatz. Dafür musste der Gastraum umgebaut werden, berichtet Geschäftsführerin Sandra Grüttig-Geiger am Freitag. Stufen wurden durch eine Rampe ersetzt. Die Service-Roboter transportieren acht gefüllte Teller und bis zu 40 Kilogramm Schmutzgeschirr. Mehr als jeder Kellner tragen kann, so die Chefin.

Die neuen Roboter sollen eine eine Entlastung für die Mitarbeiter sein. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner