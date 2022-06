Der Rosa Winkel diente während der Zeit des Nationalsozialismus der Kennzeichnung von Häftlingen in den Konzentrationslagern, sofern sie aufgrund ihrer Homosexualität dorthin verschleppt worden waren. Die Stoffaufnäher mussten an der KZ-Häftlingskleidung auf der linken Brust getragen werden.

Bisher keine genauen Opferzahlen erforscht

Die Gesamtzahl der schwulen Männer, die in den Konzentrationslagern gequält und ermordet wurden, ist nach wie vor nicht genau bekannt. Schätzungen sprechen von etwa 10.000 als Homosexuelle Verschleppten bei einer Todesrate von 50 bis 60 Prozent.

Die Anzahl homosexueller Opfer insgesamt – also auch homosexueller Juden, Sinti und Roma, Kommunisten, Zeugen Jehovas usw. – entzieht sich der genauen Kenntnis. Im ehemaligen KZ Buchenwald erinnert eine Gedenktafel an die 650 inaftierten Homosexuellen. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Über 100.000 Männer wurden durch die Nazis polizeilich in so genannten "Rosa Listen" erfasst, 50.000 Urteile ergingen aufgrund von §§ 175 und 175a RStGB. Die meisten der späteren "Rosa-Winkel-Häftlinge“ wurden nach Verbüßung einer Gefängnisstrafe nach den §§ 175 oder 175a, manchmal aber auch ohne dass sie gerichtlich verurteilt worden waren, von der Gestapo in Konzentrationslager verschleppt.

Gesetze im Nationalsozialismus verschärft

Die nationalsozialistische Verfolgung schwuler Männer vollzog sich primär über die am 28. Juni 1935 beschlossenen und am 1. September in Kraft getretenen erfolgte entgrenzende Verschärfung des Paragraphen 175 des Reichsstrafgesetzbuches (RStGB).

Im Gegensatz zur preußisch-kaiserlichen Version aus dem 19. Jahrhundert, die nach ständiger Rechtsprechung des Reichsgerichts "beischlafähnliche Handlungen" für eine Strafbarkeit voraussetzte, reichten nach dem Willen der NS-Gesetzgebung bereits "begehrliche Blicke" für eine Strafverfolgung.

Verfolgung endete nicht nach dem Krieg