Der dienstälteste Müllmann der Stadt Weimar, Burkhard Köditz, geht in den Ruhestand. Wie die Stadt mitteilte, haben seine Kollegen und Oberbürgermeister Peter Kleine den Mann aus Umpferstedt am Montag nach 45 Jahren verabschiedet.

Seit 45 Jahren hat sich Burkhard Köditz um den Müll in der Stadt Weimar gekümmert. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

"Als ich damals hier angefangen habe, hat niemand geglaubt, dass ich das so lange durchhalte. Niemand!", sagte er MDR THÜRINGEN bereits vergangenes Jahr. Und nichts anderes hätte er machen wollen: "Ich bin den ganzen Tag an der frischen Luft. Ich könnte nie in einem Büro sitzen."