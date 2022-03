Erzpriester Mihail ist als Vorsteher der heiligen Maria Magdalena Kirchengemeinde zuständig für ganz Thüringen. In der Russischen Orthodoxen Kirche in Weimar feiert er Gottesdienste für etwa 300 Gemeindemitglieder aus dem ganzen Freistaat. Und das schon seit 22 Jahren.

Kosmopolitische Familie mit russischen Wurzeln

Er lebt gern hier in der Stadt, für seine beiden Töchter ist Weimar ja auch Heimat. Dabei ist seine Familie eigentlich nicht so bodenständig, sagt er: "Wir sind eine kosmopolitische Familie. Ich selbst bin in Tokio geboren, bin aber russischer Abstammung. Russland ist immer meine Heimat gewesen, auch, als es noch die Sowjetunion gab, wir sind ja russische Emigranten gewesen. Wir haben diese Heimat geliebt, die wir gar nicht kannten. Ich habe an so vielen Orten gelebt, auch im Ausland studiert - USA, Tschechoslowakei. Und wenn man mich fragte, wo fühle ich mich heimisch, wusste ich keine Antwort darauf." Erzpriester Mihail Rahr ist für die Russisch-Orthodoxe Gemeinde in ganz Thüringen zuständig. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Seine Kinder haben diese Antwort jetzt. Der Priester ist froh darüber: "Danach können sie die Welt für sich erobern. Aber sie wissen, wo ihre Wurzeln sind. Ich bin in Japan geboren. Meine Vorfahren stammen aus Russland. Ich bin selbst aber in Deutschland aufgewachsen, in Westdeutschland, jetzt leben wir hier im Osten. Ich bin hier sozialisiert. Es ist schon gut, wenn man weiß, wo man hingehört oder wo man herkommt."

Nationalität war früher nicht wichtig