Weil Thüringen seinen Bedarf an Pflegekräften nicht selbst decken kann, haben 17 junge Menschen aus El Salvador in fünf Altenpflegeheimen in Erfurt, Weimar, Gotha, Tannroda (Weimarer Land) und Eisenach ihre Pflegeausbildung begonnen. Alle Jugendlichen sind über 18 Jahre alt, haben ein Fachabitur mit Schwerpunkt Pflege und Praxiserfahrungen, hieß es bei der Bundesagentur für Arbeit.

Thüringen bemühe sich zwar, möglichst viele inländische Fachkräfte für die Pflegebranche zu gewinnen, sagte Thüringens Arbeitsministerin Heike Werner (Linke) am Mittwoch in Weimar bei einem Treffen mit den neuen Auszubildenden aus Zentralamerika. Es sei allerdings klar, dass Deutschland und somit auch Thüringen gerade in der Pflege den vorhandenen Bedarf an Fachkräften nicht allein durch inländische Arbeitskräfte werde decken können. "Wir heißen jeden willkommen, müssen aber auch ganz gezielt werben um Fachkräfte", sagte Werner.