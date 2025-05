Ab dem 2. Juni wird in Weimar das "Haus Hohe Pappeln" des belgischen Architekten Henry van de Velde für Sanierungsarbeiten geschlossen. Wie die Klassik Stiftung Weimar am Freitag bekanntgab, soll das Gebäude generalsaniert und das Museum erweitert werden. Vor der Schließung bietet die Stiftung gesonderte Führungen an, die auch auf die Umbaumaßnahmen eingehen.



Das "Haus Hohe Pappeln" ist ein weltweit bekanntes Gesamtkunstwerk im Jugendstil in Weimar. Darin lebte ab 1902 der belgische Jugendstilkünstler Henry van de Velde mit seiner Familie. Das Werk sei ein Gesamtkunstwerk aus Farben und Formen, "ein Juwel des Jugendstils", sagte Kustodin Sabine Walter MDR KULTUR. Ein weiteres Van de Velde Haus in Thüringen ist in Gera zu finden. Die Arbeiten am "Haus Hohe Pappeln" in Weimar sollen mindestens eineinhalb Jahre dauern.