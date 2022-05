Die Bauarbeiten am historischen Rathaus in Weimar sind auf der Zielgeraden. Im Sommer sollen die ersten Umzugswagen rollen. Das teilte Angela Braunmiller, Leiterin der technischen Gebäudewirtschaft der Stadtverwaltung, am Dienstag mit. Im alten Teil des Gebäudes könnten dann erste Büros bezogen werden.