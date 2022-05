Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich total allein gelassen. Mails an Politiker blieben ohne Antwort, Informationen finden sich kaum. Derzeit arbeiten sie deshalb an einer Petition an den Thüringer Landtag. Sie wollen einfach gehört werden, bevor man dort Entscheidungen trifft, die so gravierend in ihr Leben eingreifen.