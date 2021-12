Der beliebte Schwan "Friedrich" im Weimarer Ortsteil Schöndorf ist tot. Wie die Stadttaubenhilfe Weimar bestätigte, wurde der Schwan am Mittwochmorgen ohne Kopf gefunden, als eine Anwohnerin ihn füttern wollte. Möglicherweise hatte ein Fuchs das Tier angegriffen.

Wie eine Mitarbeiterin der Stadttaubenhilfe sagte, trifft der Tod von Friedrich die Anwohner sehr. Aufgrund einer schweren Arthrose in den Füßen sei der Schwan gehbehindert und somit völlig schutzlos gegen Raubtiere gewesen.

Laut Naturschutzbund (Nabu) war er in letzter Zeit nicht mehr so oft schwimmen gegangen. Der Schwan war in Weimar immer wieder Thema, weil für ihn unter anderem ein neuer Teich oder eine Frau gefunden werden sollte.