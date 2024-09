Times are a changing: Nach 1990 änderte sich viel und gründlich. Was vorher zu den Heiligen Kühen der Stiftung gehörte, wurde abgeschafft: aus dem Altersheim wurde ein Pflegeheim, dazu gibt es angeschlossene Mietwohnungen mit Service und Kultur, wie es heißt. Wohnen darf hier heutzutage jeder und jede. Allerdings: Kulturinteresse schadet nicht. Denn eins hat sich nicht geändert: das Kulturprogramm für die Bewohnerinnen und Bewohner ist üppig.

"Ich habe als Musiklehrerin gearbeitet und dann, als die Kinder aus dem Haus waren, noch einmal studiert. Ich hatte also ordentlich was zu tun", erzählt eine Stiftsdame. "Ich bin jetzt seit einem Jahr hier und es ist schön. Ich habe nie so viele wunderbare Konzerte gehört wie hier. Ich bin ganz begeistert. Also so was gab es bei uns nicht."