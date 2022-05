Mehr als 40 Seifenkisten sind am Sonntag in Weimar zum "SpaceKidHeadCup" ins Rennen gegangen. Die selbst gebauten Fahrzeuge sollten dabei nicht nur durch Schnelligkeit, sondern auch durch die kreative Gestaltung punkten.

Ein Junge in einer Seifenkiste startet von einer Rampe. Bildrechte: MDR/ Alexander Reißland

Nach zwei Jahren Corona-Pause hatten Weimarer Studierende am 1. Mai wieder zu dem Rennen geladen. Zahlreiche Gäste schauten sich das Spektakel in der Windmühlenstraße bei teils strahlendem Sonnenschein an.