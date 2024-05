Hunderte Schaulustige hat am Mittwoch das traditionelle Seifenkistenrennen in Weimar angelockt. Beim 30. Jubiläum gingen nach Angaben der Veranstalter 65 selbstgebaute Kisten zum Thema "Tiefsee" an den Start in der Windmühlenstraße. Mit zum Teil abenteuerlichen fahrbaren Untersätzen steuerten Wagemutige die Rennstrecke entlang. Die größte Kiste musste von 13 Personen gesteuert werden.