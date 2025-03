Jede Woche gibt es dort 14 Angebote des Vereins, die im Schnitt 150 Kinder wahrnehmen. Der DFB verleiht den Sepp-Herberger-Award für "beeindruckendes ehrenamtliches Engagement" insgesamt an elf Preisträger in fünf Kategorien mit einem Gesamtpreisgeld von 100.000 Euro. In der Kategorie "Schule und Verein" gingen die weiteren Plätze an den TSV Amicitia Viernheim (Badischer Fußballverband, 2. Platz, 8.000 Euro) und den FC Augsburg (Bayerischer Fußball-Verband, 1. Platz, 12.000 Euro)