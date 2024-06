Dabei lief der Start gar nicht so sonnig ab. Als das Team am 15. Juni aus dem Hof in Weimars Lutherstraße rollte, regnete es Bindfäden. Das war kein gutes Wetter-Omen. Schon vor Beginn der Reise hat Mitglied Jens den Feind Nummer eins ausgemacht: "Das ist das Wetter. Wenn es die ganze Zeit regnet, wäre das echt besch... In Norwegen könnte das sogar Schnee sein. Das weiß man nie."