Mit im Boot sind die Awo Mitte-West-Thüringen, die Caritas, die Hufeland-Trägergesellschaft und die Diakonie. Sie alle haben ihre Experten in die Stadtteile gesetzt und das ist wörtlich zu nehmen. Die Teams arbeiten vor Ort und haben ihren Stadtteil im Blick.

"Neu ist auch die Art der Finanzierung", wie die Leiterin des Familienamtes, Doreen Bauer, erklärt. Die Träger werden pauschal bezahlt. Das System der sogenannten Fachleistungsstunden fällt weg. "Eine Riesenentlastung", sagt Daniela Kloß, von der Diakonie. "Endlich Zeit, endlich Gestaltungsräume, in denen man Ideen aus den Schubladen holen kann, die dort schon lange schlummern, aber nie umgesetzt werden konnten."

Die Sozialraumorientierung verschafft den Sozialarbeitern Freiräume. Sie können sich ausprobieren und arbeiten nicht nur am einzelnen Fall. Sie nehmen alle in den Fokus - die Betroffenen, die Familien, Nachbarn und Freunde. "Nur so schieben wir auch Hilfe untereinander an - Nachbarschaftshilfe", sagt Judith Wiedemann, von der Awo Mitte-West-Thüringen.

Offenes Basketballtraining in Weimar-West

Die Sozialraumorientierung arbeitet präventiv und wartet nicht, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. "Wir sind mittendrin, stehen mit den Leuten gemeinsam an der Gulaschkanone und plaudern oder aber sprechen über den Hund." Sandra Platt ist Teamleiterin in Weimar-West und geht in ihrem neuen Arbeitsumfeld auf. Sie hat mit der Vernetzung schnell begonnen. Ist Kooperationen eingegangen, mit dem örtlichen Jugendklub und dem Sportverein. Ein erstes Projekt ist auf dem Weg.

Die Sozialraumorientierung bietet ein offenes Basketballtraining in Weimar-West an. Trainieren darf jeder, nicht nur der, der laut Gesetz sozial unterstützt wird. "Fallunabhängige Arbeit" nennen die Fachleute das. Am Ende ist es Integration und damit auch Prävention.

Die Sozialraumorientierung erscheint mit ihrer pauschalen Finanzierung zunächst sehr teuer. "Doch auf längere Sicht gesehen, wird es sich auszahlen", sagt Bürgermeister Kirsten. "Probleme werden frühzeitiger erkannt, allein schon deshalb, weil man vor Ort ist. Und die Leute werden sich gegenseitig mehr helfen."

Stadt will Neuordnung der stationären Jugendhilfe angehen

Der Prozess wird ein langer sein. "Die Einführungsphase der Sozialraumorientierung dauert bis 2024", schätzt Familienamtschefin Bauer. Es ist Geduld gefragt. "Einen Paradigmenwechsel", nennt Bürgermeister Ralf Kirsten die neue Struktur. Er muss seine Verwaltung umbauen. Auch das keine Sache von heute auf morgen. Der Soziale Dienst der Verwaltung wird dezentralisiert.