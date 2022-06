Das Kleinkunstfestival "Köstritzer Spiegelzelt" in Weimar steht auf der Kippe. Intendant Martin Kranz sagte zum Abschluss des diesjährigen Festivals, es sei unklar, ob es im nächsten Jahr wieder stattfinden könne. Ohne Corona-Hilfen vom Land hätte es nicht stattfinden können.

Martin Kranz ist Organisator des Kleinkunstfestivals "Köstritzer Spiegelzelt" in Weimar. Bildrechte: Elkena Kaufmann

In diesem Jahr hat Kranz öffnen können - dank des Bundesprogramms "Neustart Kultur". Doch das läuft in wenigen Wochen aus. Im kommenden Jahr soll es solche Hilfen nicht mehr geben. Kranz muss rechnen - ohne Zuschüsse wackelt sein Festival gehörig.

Er appelliert nun an die Bundesregierung, die Hilfen zu verlängern. Am Sonntagabend endet das Köstritzer Spiegelzelt. Gekommen sind in diesem Jahr rund 15.300 Gäste - vor Corona waren es gut 20.000.