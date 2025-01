Bildrechte: Landespolizeiinspektion Jena

Weimar Illegales Graffiti an Polizeidienststelle - verliebter Sprayer gefasst

09. Januar 2025, 14:48 Uhr

"Ich werd’ die schlechtesten Sprayer dieser Stadt engagier’n, die soll’n nachts noch die Trümmer mit Parolen beschmier’n", heißt es in einem Song der Gruppe "Wir sind Helden". Trümmerteile hat ein Mann in Weimar in der Nacht zum Donnerstag nicht besprüht. Dafür aber die Dienststelle der Polizei.