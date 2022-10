Für das traditionelle Martinsfest und den Lampionumzug in Weimar wird noch immer ein Reiter mit seinem Pferd gesucht. Wie Pfarrer Hardy Rylke sagte, wurden schon viele Menschen gefragt, doch bislang sei noch kein Reiter mit Pferd für St. Martin gefunden worden.

Gesucht werde ein Pferd, das keine Angst vor Menschen hat und kinderlieb ist. Laut Rylke soll am 10. November zunächst mit dem Martinsspiel an der katholischen Kirche begonnen werden, bevor der Martinsumzug mit Lampions durch die Innenstadt zur Herderkirche zieht.

Traditionell wird rund um den Sankt-Martins-Tag an den Heiligen Martin von Tours und an Martin Luther erinnert. Sankt Martin war einst ein römischer Soldat, der nach seinem Tod für seine Hilfsbereitschaft heiliggesprochen wurde.

Die wohl bekannteste Geschichte in diesem Zusammenhang ist die Legende vom geteilten Mantel. Danach ritt der Soldat eines kalten Tages an einem hilflosen Bettler vorbei. Aus Mitleid nahm Sankt Martin sein Schwert und schnitt damit seinen Mantel entzwei. Eine Hälfte gab er dem Bettler, der ihm daraufhin in der Nacht als Jesus Christus im Traum erschien.