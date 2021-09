Nach dem beinahe 30-jähren "Provisorium" in einer ehemaligen Turnhalle am Landesverwaltungsamt hat die Staatskapelle Weimar im Stadtteil Nord endlich ein neues Zuhause gefunden. Künftig wird das traditionsreiche Orchester Konzertprogramme in seinem neuen Probensaal an der Ettersburger Straße erarbeiten. Gemeinsam mit dem Opernensemble und dem Opernchor des Deutschen Nationaltheaters (DNT) Weimar kann dort auch für Musiktheater-Produktionen geprobt werden.