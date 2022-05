Als Reaktion auf die drastisch gestiegenen Energiepreise wird Weimar ab Juni die Straßenlaternen kürzer leuchten lassen. Sie würden dann in der Sommerzeit 30 Minuten später ein- und 30 Minuten früher ausgeschaltet, teilte die Stadt am Donnerstag mit. In den Wintermonaten werde die ursprüngliche Beleuchtungszeit um jeweils zehn Minuten reduziert.