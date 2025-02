Es sind nicht nur Fotos, die die Kuratoren Christian Handwerck und Florian Kleiner ausgestellt haben. Auch eine bislang unbekannte Erkennungsmarke, Wrackteile eines Flugzeuges und eine zerschellte Bombe haben die Historiker des Flugplatz Nohra e.V. aufgetan. Im Mittelpunkt der Ausstellung aber stehen die Bilder. Obwohl frei im Internet verfügbar, wurden sie noch nie so gezeigt. "Es gehört einiges an Rechercheaufwand dazu, die Fotos überhaupt zu finden. Es sind seltene Schrägluftaufnahmen. Anders als die Bilder, die wir gewohnt sind. Sie zeigen Weimar nicht direkt von oben, sondern aus einer anderen Perspektive", erklärt Kurator Handwerck.

Aufgenommen wurden die Bilder Mitte Juni 1945 von alliierten Luftaufklärern. Die Kameras haben gestochen scharfe Bilder gemacht. "Die Qualität der Negative war derart gut, dass man sie sehr groß ziehen und damit unglaublich viele Details erkennen kann", so Florian Kleiner. Kleiner hat eine Medienstation installiert, an der die Besucher in jedes einzelne der rund 60 Fotos einzoomen können. "Sie können Kleinigkeiten entdecken. Wir waren selbst überrascht, was auf den Fotos alles zum Vorschein kommt. Wir haben zum Beispiel auf dem Gelände des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers ein Denkmal gesehen. Das war vorher in noch keinem Dokument vermerkt." Es sind abgedeckte Hausdächer, Splitterschäden und Bombenkrater auf den Feldern zu sehen.